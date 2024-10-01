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    • Экс-форвард «Спартака» считает, что Дзюбу стоит вызвать в сборную России

    Экс-форвард «Спартака» считает, что Дзюбу стоит вызвать в сборную России

    Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о возможности вызова в сборную России нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

    «Стоит ли Карпину вызвать Дзюбу в сборную? Есть вопрос: нужно ли это Дзюбе? Не знаю, какие у них взаимоотношения. Кроме Карпина, никто ответ не даст. Я бы вызвал Артема в сборную, это повод для разговора. По одному матчу тяжело судить, но в целом можно, почему нет? Было бы интересно», – сказал Давыдов.

    • Дзюба стал игроком «Акрона» 12 сентября. В 4 матчах в составе тольяттинцев нападающий отметился 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.
    • За сборную России форвард забил 30 голов и делит первое место по этому показателю с Александром Кержаковым.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.10.2024 13:23
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    Комментарии (5)
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    nik55
    1727781041
    Давыдов лечи голову
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    ...уефан
    1727781594
    ...бредит?(...
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    The only one
    1727785030
    "Я бы вызвал Артема в сборную". Поэтому ты и не тренер сборной
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    polt
    1727788037
    Похмельный бред.
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    Айболид
    1727789093
    Грозе "лихтенштейнов" и Вьетнам - не проблема .
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