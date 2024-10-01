Экс-форвард «Спартака» считает, что Дзюбу стоит вызвать в сборную России

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о возможности вызова в сборную России нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Стоит ли Карпину вызвать Дзюбу в сборную? Есть вопрос: нужно ли это Дзюбе? Не знаю, какие у них взаимоотношения. Кроме Карпина, никто ответ не даст. Я бы вызвал Артема в сборную, это повод для разговора. По одному матчу тяжело судить, но в целом можно, почему нет? Было бы интересно», – сказал Давыдов.