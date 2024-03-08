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    • Тренер юношеских сборных России — о карьере Дениса Давыдова: «Никто в Европе не может себе позволить в 17 лет личного водителя»

    Тренер юношеских сборных России — о карьере Дениса Давыдова: «Никто в Европе не может себе позволить в 17 лет личного водителя»

    Бывший тренер юношеских сборных России Владимир Малышев сравнил отношение к талантам в Нидерландах и РФ.

    «В Голландии плавная финансовая система. До 20 лет игроки не могут пользоваться всеми заработанными деньгами, они лежат на специальном счету. Нет такого, что люди покупают машины, нанимают водителя.

    Вспоминается Денис Давыдов – очень талантливый парень, работал с ним в сборной России U17. Он очень многое умел, но попал под влияние среды.

    Никто в Европе не может себе позволить в 17 лет личного водителя, который возил бы на тренировки. Агент Давыдова тогда оправдывался: «Это время Денис тратит на восстановление». История красивая, но так не работает», – сказал Малышев.

    • Малышев работал в школах «Локомотива», «Чертаново» и академии имени Коноплева, сейчас является спортивным директором академии «Искра» из Хабаровска.
    • Последним клубом Давыдова в профессиональном футболе были «Химки-м» из Второй лиги. В них он выступал во второй половине 2022 года. После играл только в Медиалиге.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1709905044
    Ну это российский минталитет. Вспомните автопарк Кокорина. "Из грязи и в князи" Бошку сносит от денег. Наверно тут большая роль родителей и тренера должна быть, как пацана от "звездника" спасти.
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