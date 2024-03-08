Тренер юношеских сборных России — о карьере Дениса Давыдова: «Никто в Европе не может себе позволить в 17 лет личного водителя»

Бывший тренер юношеских сборных России Владимир Малышев сравнил отношение к талантам в Нидерландах и РФ.

«В Голландии плавная финансовая система. До 20 лет игроки не могут пользоваться всеми заработанными деньгами, они лежат на специальном счету. Нет такого, что люди покупают машины, нанимают водителя.

Вспоминается Денис Давыдов – очень талантливый парень, работал с ним в сборной России U17. Он очень многое умел, но попал под влияние среды.

Никто в Европе не может себе позволить в 17 лет личного водителя, который возил бы на тренировки. Агент Давыдова тогда оправдывался: «Это время Денис тратит на восстановление». История красивая, но так не работает», – сказал Малышев.