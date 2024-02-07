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    Шалимов рассказал, на какого экс-спартаковца похож Угальде

    Игорь Шалимов высказался о единственном зимнем новичке «Спартака» Манфреде Угальде.

    «Очевидно, что «Спартак» искал нападающего. Вероятно, что переплатили, – но и раньше было много ситуаций, когда игроков в РПЛ брали с переплатой, потому что иначе купить было тяжело, а сейчас не переплачивать сложно.

    Вопрос не в переплате, а в том, что игрок покажет в сезоне. Мне Угальде напоминает Дениса Давыдова – умеет открыться, сыграть на добивании, хорошо действует в штрафной.

    Но игра в два нападающих – это особая история, когда комбинационного футбола будет мало и многое зависит не от личных качеств игрока, а от того, как ему будут отдавать передачи», – заявил Шалимов.

    • Спартаковцы заплатили за Угальде 13+2 миллионов евро.
    • Форвард заключил контракт на 4,5 года и взял 9-й игровой номер.
    • 21-летний футболист перешел из «Твенте», за предыдущую команду он провел 84 матча, забил 22 гола и сделал 13 ассистов.
    • Его зарплата в «Спартаке» составит 1,7 млн евро в год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.02.2024 17:29
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    Комментарии (7)
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    СпорЦмен
    1707316898
    Как перешел в срамтак, так сразу напоминает использованный презерватив!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707328028
    Вляпался неликвид в свинарню. Гыгыгы
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707328918
    Шалим тоже из свинарни
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