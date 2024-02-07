Шалимов рассказал, на какого экс-спартаковца похож Угальде

Игорь Шалимов высказался о единственном зимнем новичке «Спартака» Манфреде Угальде.

«Очевидно, что «Спартак» искал нападающего. Вероятно, что переплатили, – но и раньше было много ситуаций, когда игроков в РПЛ брали с переплатой, потому что иначе купить было тяжело, а сейчас не переплачивать сложно.

Вопрос не в переплате, а в том, что игрок покажет в сезоне. Мне Угальде напоминает Дениса Давыдова – умеет открыться, сыграть на добивании, хорошо действует в штрафной.

Но игра в два нападающих – это особая история, когда комбинационного футбола будет мало и многое зависит не от личных качеств игрока, а от того, как ему будут отдавать передачи», – заявил Шалимов.