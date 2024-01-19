Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Русский Месси» назвал самого медийного футболиста России

    Бывший спартаковец Денис Давыдов по прозвищу «Русский Месси» выделил самого медийного игрока страны.

    – Как ты считаешь, Артем Дзюба – главный медийный футболист России на данный момент?

    – Да, конечно. Артем в любом случае всем все доказал. Красавчик. Нет никаких вопросов, даже разговоров быть не должно, – сказал Давыдов.

    – Тебя не смущали его шоу?

    – Это его выбор, ему нравится. Думаю, его мало волнует, что о нем подумают. Больше надо судить его как спортсмена. Он молодец.

    – Тебе не кажется, что шоу ему мешают?

    – Мне кажется, его это делает только сильнее. Он живет прекрасной жизнью: играет, забивает. Что еще надо? Артем просто такая личность.

    • В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 20 матчей в составе «Локомотива» во всех турнирах, забив 4 мяча.
    • Дзюба и Александр Кержаков также делят первое место по числу забитых мячей за сборную России – по 30.
    • В 2023 году Артем был занят на ютуб-канале «Коммент.Шоу» в качестве ведущего.

    Новости по теме
    Дзюба назвал условия для отмены бойкота на общение с журналистами 1
    Мостовой — о желании Дзюбы стать лучшим российским бомбардиром: «Локальная история. Хорошо, что мой рекорд до сих пор никто не побил» 7
    Дзюба рассказал о желании стать лучшим бомбардиром в истории России 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+