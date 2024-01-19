«Русский Месси» назвал самого медийного футболиста России

Бывший спартаковец Денис Давыдов по прозвищу «Русский Месси» выделил самого медийного игрока страны.
– Как ты считаешь, Артем Дзюба – главный медийный футболист России на данный момент?
– Да, конечно. Артем в любом случае всем все доказал. Красавчик. Нет никаких вопросов, даже разговоров быть не должно, – сказал Давыдов.
– Тебя не смущали его шоу?
– Это его выбор, ему нравится. Думаю, его мало волнует, что о нем подумают. Больше надо судить его как спортсмена. Он молодец.
– Тебе не кажется, что шоу ему мешают?
– Мне кажется, его это делает только сильнее. Он живет прекрасной жизнью: играет, забивает. Что еще надо? Артем просто такая личность.
- В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 20 матчей в составе «Локомотива» во всех турнирах, забив 4 мяча.
- Дзюба и Александр Кержаков также делят первое место по числу забитых мячей за сборную России – по 30.
- В 2023 году Артем был занят на ютуб-канале «Коммент.Шоу» в качестве ведущего.