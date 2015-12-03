Андрей Маланьин - статистика
#48 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Маланьин
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|82
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Маланьин
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия (мол)
|19
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.04.2016
|1' -46'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|15.04.2016
|87' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|08.04.2016
|71' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.04.2016
|86' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|90'
|19.03.2016
|87' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Мордовия (мол) (Саранск)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.03.2016
|90' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|03.12.2015
|1' -68'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|27.11.2015
|1' -68'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|21.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|06.11.2015
|72' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|30.10.2015
|1' -81'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|23.10.2015
|75' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|19.10.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|75'
|03.10.2015
|1' -54'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.09.2015
|1' -74'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|13.09.2015
|1' -71'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|69'
|29.08.2015
|1' -67'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|22.08.2015
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|16.08.2015
|1' -79'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|66'