Жорди Феллето Лопес - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Феллето Лопес
|Команда
|Льягостера
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Феллето Лопес
|Команда
|Льягостера
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|17
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2013
|80' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|12.05.2013
|1' -59'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|44'
|03.05.2013
|76' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|27.04.2013
|71' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|20.04.2013
|1' -64'
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|8'
|14.04.2013
|72' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:0
|Металлург (Запорожье)
|07.04.2013
|89' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Говерла (Ужгород)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.03.2013
|1' -75'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|30.11.2012
|62' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:4
|Динамо (Киев)
|24.11.2012
|1' -78'
|Шахтер (Донецк)
|5:1
|Говерла (Ужгород)
|45'
|17.11.2012
|53' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|57'
|09.11.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|04.11.2012
|1' -57'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|06.10.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|30.09.2012
|1' -61'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|16.09.2012
|70' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|18.08.2012
|58' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|80'
|11.08.2012
|1' -55'
|Днепр (Днепр)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|03.08.2012
|46' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Заря (Луганск)
|27.07.2012
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:1
|Говерла (Ужгород)