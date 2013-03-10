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    Жорди Феллето Лопес - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Жорди
    Фамилия Феллето Лопес
    Команда Льягостера
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1981 (42 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 17 2 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2013 80' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Волынь (Луцк)
    12.05.2013 1' -59' Кривбасс (Кривой Рог) 3:0 Говерла (Ужгород)
    44'
    03.05.2013 76' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Карпаты (Львов)
    27.04.2013 71' -90' Говерла (Ужгород) 1:3 Арсенал (Киев)
    20.04.2013 1' -64' Металлург (Донецк) 2:1 Говерла (Ужгород)
    8'
    14.04.2013 72' -90' Говерла (Ужгород) 2:0 Металлург (Запорожье)
    07.04.2013 89' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Говерла (Ужгород)
    30.03.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Мариуполь (Мариуполь)
    18.03.2013 1' -75' Металлист (Харьков) 1:0 Говерла (Ужгород)
    10.03.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Днепр (Днепр)
    03.03.2013 Был в запасе Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    30.11.2012 62' -90' Говерла (Ужгород) 2:4 Динамо (Киев)
    24.11.2012 1' -78' Шахтер (Донецк) 5:1 Говерла (Ужгород)
    45'
    17.11.2012 53' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Черноморец (Одесса)
    57'
    09.11.2012 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Ворскла (Полтава)
    04.11.2012 1' -57' Волынь (Луцк) 2:1 Говерла (Ужгород)
    27.10.2012 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    21.10.2012 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:1 Говерла (Ужгород)
    06.10.2012 Был в запасе Арсенал (Киев) 2:0 Говерла (Ужгород)
    30.09.2012 1' -61' Говерла (Ужгород) 2:1 Металлург (Донецк)
    16.09.2012 70' -90' Металлург (Запорожье) 1:1 Говерла (Ужгород)
    18.08.2012 58' -90' Говерла (Ужгород) 0:3 Металлист (Харьков)
    80'
    11.08.2012 1' -55' Днепр (Днепр) 4:1 Говерла (Ужгород)
    03.08.2012 46' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Заря (Луганск)
    27.07.2012 Был в запасе Динамо (Киев) 3:1 Говерла (Ужгород)
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