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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Говерла
Заря - Говерла: обзор матча 03 марта 2013
Заря
03.03.2013, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Говерла
13'
Л. Идахор
63'
В. Вернидуб
18'
В. Лысенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Говерла
90'
+2
Желтая карточка
П. Щедраков
Желтая карточка
И. Чайковский
90'
83'
Замена
В. Чурко
️️️️
О. Мищенко
Замена
Д. Липартия
️️️️
Данило
83'
80'
Желтая карточка
О. Мищенко
Желтая карточка
Я. Боли
76'
75'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
В. Лысенко
Желтая карточка
Т. Шунич
69'
66'
Желтая карточка
Б. Малишич
Желтая карточка
В. Вернидуб
64'
ГОЛ! 2:1!
В. Вернидуб
Пас отдал
Г. Ярмаш
63'
Замена
Я. Боли
️️️️
Л. Идахор
57'
Вторая желтая
С. Ференчак
54'
45'
Вторая желтая
М. Райчевич
Желтая карточка
С. Ференчак
39'
38'
Желтая карточка
В. Лысенко
35'
Желтая карточка
М. Райчевич
Замена
С. Ференчак
️️️️
М. Белый
25'
18'
ГОЛ! 1:1!
В. Лысенко
Пас отдал
Д. Трухин
ГОЛ! 1:0!
Л. Идахор
Пас отдал
М. Белый
13'
8'
Желтая карточка
Е. Макаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Говерла
1
Александр Надь
ВР
3
Павел Щедраков
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
2
Илья Галюза
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
77
Роберт Молнар
ЦП
17
Сергей Бойко
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
3-3-1-1-2
12
Постранский
29
Белый
44
Шунич
15
Вернидуб
12
Игнатьевич
4
Чайковский
16
Ярмаш
22
Любенович
10
Хомченовский
99
Данило
11
Идахор
3-5-1-1
1
Надь
34
Малишич
90
Петров
3
Щедраков
99
Мищенко
87
Едигарян
15
Трухин
8
Макаренко
7
Райчевич
11
Печенкин
7
Лысенко
29
Белый
18
Ференчак
18
Ференчак
29
Белый
99
Данило
13
Липартия
13
Липартия
99
Данило
11
Идахор
10
Боли
10
Боли
11
Идахор
99
Мищенко
11
Чурко
11
Чурко
99
Мищенко
7
Лысенко
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
7
Лысенко
Остались в запасе
Заря
Говерла
7
Иван Петряк
ЛВ
91
Игорь Левченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
77
Роберт Молнар
ЦП
17
Сергей Бойко
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
91
Игорь Левченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
2
Илья Галюза
ЦП
Остались в запасе
77
Роберт Молнар
ЦП
17
Сергей Бойко
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Говерла
5
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Авангард
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