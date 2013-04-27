Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Арсенал
Говерла - Арсенал: обзор матча 27 апреля 2013
Говерла
27.04.2013, суббота, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
54'
К. Петров
8'
В. Гоменюк
40'
В. Шарпар
44'
А. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Арсенал
81'
Замена
С. Старенький
️️️️
О. Герасимюк
79'
Замена
Пеле
️️️️
А. Ткачук
73'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
В. Аржанов
Замена
Ж. Феллето Лопес
️️️️
А. Едигарян
71'
58'
Желтая карточка
В. Гоменюк
Замена
О. Мищенко
️️️️
Д. Трухин
58'
Желтая карточка
О. Допилка
56'
ГОЛ! 1:3!
К. Петров
54'
Замена
В. Чурко
️️️️
В. Лысенко
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
А. Ткачук
Пас отдал
В. Аржанов
40'
ГОЛ! 0:2!
В. Шарпар
Пас отдал
В. Аржанов
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Гоменюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
3
Павел Щедраков
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
87
Артур Едигарян
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
34
Боян Малишич
ПЗ
17
Сергей Бойко
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Арсенал
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
25
Пеле
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
75
Игорь Бровко
ЦФ
3-3-3-1
22
Бабенко
15
Рнич
90
Петров
20
Допилка
25
Балафас
6
Ле Таллек
3
Щедраков
87
Едигарян
8
Макаренко
15
Трухин
7
Лысенко
4-1-4-1
1
Рева
26
Обрадович
8
Сидоренко
20
Одибе
84
Романчук
19
Ткачук
7
Герасимюк
90
Богданов
11
Шарпар
17
Аржанов
8
Гоменюк
7
Лысенко
11
Чурко
11
Чурко
7
Лысенко
87
Едигарян
88
Феллето Лопес
88
Феллето Лопес
87
Едигарян
15
Трухин
99
Мищенко
99
Мищенко
15
Трухин
7
Герасимюк
27
Старенький
27
Старенький
7
Герасимюк
17
Аржанов
9
Мартынюк
9
Мартынюк
17
Аржанов
19
Ткачук
25
Пеле
25
Пеле
19
Ткачук
Остались в запасе
Говерла
Арсенал
17
Сергей Бойко
ЦП
92
Антон Яшков
ВР
34
Боян Малишич
ПЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
75
Игорь Бровко
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
Остались в запасе
17
Сергей Бойко
ЦП
92
Антон Яшков
ВР
34
Боян Малишич
ПЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Остались в запасе
9
Александр Филиппов
ЦФ
75
Игорь Бровко
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
Статистика матча Говерла - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Арсенал
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+