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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлист
Говерла - Металлист: обзор матча 18 августа 2012
Говерла
18.08.2012, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Металлист
8'
Д. Кристальдо (П)
17'
Д. Кристальдо
30'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлист
Желтая карточка
Ж. Феллето Лопес
80'
79'
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Виллиан
Замена
А. Тришович
️️️️
О. Мищенко
71'
71'
Замена
Фининьо
️️️️
С. Бланко
68'
Желтая карточка
С. Бланко
64'
Желтая карточка
П. Ребенок
Замена
Ж. Феллето Лопес
️️️️
В. Микуляк
58'
Желтая карточка
Е. Меликян
57'
53'
Замена
П. Ребенок
️️️️
С. Пшеничных
Желтая карточка
Б. Малишич
47'
Замена
С. Балафас
️️️️
С. Печенкин
41'
Желтая карточка
Н. Гибалюк
39'
30'
ГОЛ! 0:3!
Виллиан
Пас отдал
Х. Соса
17'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кристальдо
Пас отдал
Х. Соса
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кристальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
28
Николай Гибалюк
ЛЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
11
Станислав Печенкин
ЛВ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
21
Егише Меликян
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Виллиан
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
16
Денис Барвинко
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Марлос
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-3-2-1
22
Бабенко
28
Гибалюк
37
Одонкор
13
Елисеев
34
Малишич
15
Трухин
99
Мищенко
7
Райчевич
11
Печенкин
13
Микуляк
21
Меликян
3-1-3-1-2
29
Горяинов
6
Торсильери
18
Гуйе
19
Пшеничных
5
Шелаев
11
Шарпар
29
Бланко
7
Соса
10
Хавьер
9
Кристальдо
11
Виллиан
11
Печенкин
25
Балафас
25
Балафас
11
Печенкин
13
Микуляк
88
Феллето Лопес
88
Феллето Лопес
13
Микуляк
99
Мищенко
8
Тришович
8
Тришович
99
Мищенко
29
Бланко
13
Фининьо
13
Фининьо
29
Бланко
19
Пшеничных
82
Ребенок
82
Ребенок
19
Пшеничных
11
Виллиан
19
Торрес
19
Торрес
11
Виллиан
Остались в запасе
Говерла
Металлист
9
Александр Сытник
ЦФ
1
Александр Надь
ВР
8
Евгений Макаренко
ЦП
81
Владимир Дишленкович
ВР
16
Денис Барвинко
ПЗ
10
Марлос
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
9
Александр Сытник
ЦФ
1
Александр Надь
ВР
8
Евгений Макаренко
ЦП
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
16
Денис Барвинко
ПЗ
10
Марлос
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Статистика матча Говерла - Металлист
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
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Говерла
Металлист
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
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6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
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1
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2016.09.20 16:08
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2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
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УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
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