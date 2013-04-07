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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Говерла
Таврия - Говерла: обзор матча 07 апреля 2013
Таврия
07.04.2013, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Говерла
11'
Д. Ле Таллек
37'
С. Балафас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Говерла
90'
+2
Замена
М. Райчевич
️️️️
В. Чурко
89'
Замена
Ж. Феллето Лопес
️️️️
Д. Ле Таллек
79'
Желтая карточка
Н. Рнич
Вторая желтая
Ю. Путраш
74'
Замена
В. Павленко
️️️️
М. Фещук
67'
Замена
М. Нэ
️️️️
Эдуардо
46'
Желтая карточка
Эдуардо
39'
37'
ГОЛ! 0:2!
С. Балафас
Пас отдал
Е. Макаренко
Желтая карточка
В. Езерский
35'
Желтая карточка
Ю. Путраш
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ле Таллек
Пас отдал
Е. Макаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
56
Сергей Мельник
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
17
Сергей Бойко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
3-3-2-2
23
Погорелый
5
Езерский
8
Эдуардо
15
Селио
40
Путраш
27
Гомес
20
Буссаиди
91
Гаджиев
9
Назаренко
7
Шиндер
10
Фещук
3-3-3-1
22
Бабенко
20
Допилка
25
Балафас
3
Щедраков
15
Рнич
6
Ле Таллек
90
Петров
8
Макаренко
99
Мищенко
87
Едигарян
11
Чурко
10
Фещук
26
Павленко
26
Павленко
10
Фещук
8
Эдуардо
16
Нэ
16
Нэ
8
Эдуардо
11
Чурко
7
Райчевич
7
Райчевич
11
Чурко
6
Ле Таллек
88
Феллето Лопес
88
Феллето Лопес
6
Ле Таллек
Остались в запасе
Таврия
Говерла
56
Сергей Мельник
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
13
Дамир Кахриман
ВР
29
Марин Любичич
ЦП
17
Сергей Бойко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
Остались в запасе
56
Сергей Мельник
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
13
Дамир Кахриман
ВР
29
Марин Любичич
ЦП
Остались в запасе
17
Сергей Бойко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
Статистика матча Таврия - Говерла
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Говерла
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
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