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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Черноморец
Говерла - Черноморец: обзор матча 17 ноября 2012
Говерла
17.11.2012, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
57'
Ж. Феллето Лопес
72'
С. Политыло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Черноморец
90'
Замена
К. Вангели
️️️️
И. Бобко
88'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
Желтая карточка
М. Райчевич
87'
Замена
О. Мищенко
️️️️
Д. Ле Таллек
83'
80'
Замена
И. Силантьев
️️️️
Э. Бакай
Замена
С. Печенкин
️️️️
А. Сытник
78'
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Политыло
Пас отдал
Э. Бакай
Желтая карточка
С. Балафас
61'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феллето Лопес
Пас отдал
В. Бордиян
57'
Замена
Ж. Феллето Лопес
️️️️
С. Тодоров
53'
46'
Замена
В. Балашов
️️️️
Ф. Джа Джедже
40'
Желтая карточка
Ф. Джа Джедже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
99
Светослав Тодоров
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Элис Бакай
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
13
Владислав Микуляк
ЛВ
99
Олег Мищенко
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
10
Александр Косырин
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
14
Игорь Силантьев
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
4-1-3-2
22
Бабенко
25
Балафас
3
Щедраков
13
Елисеев
37
Бордиян
6
Ле Таллек
7
Райчевич
8
Макаренко
15
Трухин
99
Тодоров
9
Сытник
4-2-3-1
22
Безотосный
22
Зубейко
5
Бергер
14
Фонтанелло
70
Минейро
89
Политыло
8
Ковальчук
9
Джа Джедже
19
Бакай
21
Бобко
9
Диденко
6
Ле Таллек
99
Мищенко
99
Мищенко
6
Ле Таллек
99
Тодоров
88
Феллето Лопес
88
Феллето Лопес
99
Тодоров
9
Сытник
11
Печенкин
11
Печенкин
9
Сытник
19
Бакай
14
Силантьев
14
Силантьев
19
Бакай
21
Бобко
32
Вангели
32
Вангели
21
Бобко
9
Джа Джедже
27
Балашов
27
Балашов
9
Джа Джедже
Остались в запасе
Говерла
Черноморец
92
Антон Яшков
ВР
87
Артур Едигарян
ЦП
13
Владислав Микуляк
ЛВ
10
Александр Косырин
ЦФ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
92
Антон Яшков
ВР
87
Артур Едигарян
ЦП
13
Владислав Микуляк
ЛВ
10
Александр Косырин
ЦФ
Остались в запасе
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Говерла - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Авангард
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