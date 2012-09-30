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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлург
Говерла - Металлург: обзор матча 30 сентября 2012
Говерла
30.09.2012, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
54'
Д. Одонкор (П)
86'
Б. Малишич
69'
Г. Казарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлург
Желтая карточка
Д. Бабенко
90'
ГОЛ! 2:1!
Б. Малишич
86'
81'
Замена
А. Едигарян
️️️️
Д. Голайдо
Замена
А. Косырин
️️️️
С. Тодоров
81'
Замена
А. Сытник
️️️️
Д. Одонкор
79'
69'
ГОЛ! 1:1!
Г. Казарян
67'
Замена
В. Иванко
️️️️
Н. Морозюк
Желтая карточка
Б. Малишич
65'
Замена
С. Печенкин
️️️️
Ж. Феллето Лопес
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Одонкор
54'
Желтая карточка
Е. Елисеев
53'
Желтая карточка
С. Балафас
50'
46'
Замена
К. Мкртчян
️️️️
А. Барановский
Желтая карточка
Д. Трухин
43'
42'
Желтая карточка
Д. Голайдо
Желтая карточка
А. Едигарян
36'
Желтая карточка
Д. Одонкор
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
13
Евгений Елисеев
ЛВ
87
Артур Едигарян
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
99
Светослав Тодоров
ЦФ
8
Евгений Макаренко
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
10
Джордже Лазич
ЛВ
17
Соарес
ЛВ
13
Константинос Макридис
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
90
Данило
АП
8
Геворг Казарян
ЦФ
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Станислав Печенкин
АП
9
Александр Сытник
ЦФ
10
Александр Косырин
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
35
Евгений Трояновский
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
4-3-1-2
22
Бабенко
25
Балафас
37
Бордиян
37
Одонкор
34
Малишич
87
Едигарян
88
Феллето Лопес
15
Трухин
13
Елисеев
8
Макаренко
99
Тодоров
3-2-3-2
13
Бандура
6
Морозюк
4
Воловик
22
Барановский
13
Макридис
84
Голайдо
10
Лазич
90
Данило
17
Соарес
15
Траоре
8
Казарян
37
Одонкор
9
Сытник
9
Сытник
37
Одонкор
88
Феллето Лопес
11
Печенкин
11
Печенкин
88
Феллето Лопес
99
Тодоров
10
Косырин
10
Косырин
99
Тодоров
84
Голайдо
17
Едигарян
17
Едигарян
84
Голайдо
22
Барановский
19
Мкртчян
19
Мкртчян
22
Барановский
6
Морозюк
19
Иванко
19
Иванко
6
Морозюк
Остались в запасе
Говерла
Металлург
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
13
Владислав Микуляк
ЛВ
35
Евгений Трояновский
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
13
Владислав Микуляк
ЛВ
Остались в запасе
35
Евгений Трояновский
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Говерла - Металлург
7
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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