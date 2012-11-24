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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Говерла
Шахтер - Говерла: обзор матча 24 ноября 2012
Шахтер
24.11.2012, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Говерла
5'
Илсиньо
13'
Виллиан
17'
Г. Мхитарян
62'
Д. Коста
80'
М. Девич
45'
Д. Ле Таллек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Говерла
Желтая карточка
Дентиньо
90'
+1
90'
Желтая карточка
Б. Малишич
ГОЛ! 5:1!
М. Девич
80'
79'
Желтая карточка
С. Тодоров
78'
Замена
С. Тодоров
️️️️
Ж. Феллето Лопес
Замена
Дентиньо
️️️️
Фернандиньо
69'
Замена
М. Девич
️️️️
Эдуардо
63'
ГОЛ! 4:1!
Д. Коста
Пас отдал
Эдуардо
62'
60'
Замена
О. Мищенко
️️️️
Д. Ле Таллек
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Срна
56'
45'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ле Таллек
Пас отдал
Ж. Феллето Лопес
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Фернандиньо
17'
ГОЛ! 2:0!
Виллиан
Пас отдал
Д. Срна
13'
ГОЛ! 1:0!
Илсиньо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
19
Алексей Гай
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
3
Павел Щедраков
ЛЗ
34
Боян Малишич
(К)
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
20
Олег Допилка
ПЗ
15
Дмитрий Трухин
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Станислав Печенкин
ОП
8
Евгений Макаренко
ОП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
87
Артур Едигарян
ПП
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
13
Владислав Микуляк
ЛВ
99
Олег Мищенко
ЦП
99
Светослав Тодоров
ЦФ
10
Александр Косырин
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
27
Кривцов
50
Кучер
33
Срна
5
Фернандиньо
19
Гай
22
Мхитарян
10
Виллиан
77
Илсиньо
9
Эдуардо
4-3-3
22
Бабенко
20
Допилка
34
Малишич
37
Бордиян
3
Щедраков
6
Ле Таллек
11
Печенкин
8
Макаренко
87
Едигарян
88
Феллето Лопес
15
Трухин
5
Фернандиньо
31
Дентиньо
31
Дентиньо
5
Фернандиньо
33
Срна
11
Коста
11
Коста
33
Срна
9
Эдуардо
32
Девич
32
Девич
9
Эдуардо
88
Феллето Лопес
99
Тодоров
99
Тодоров
88
Феллето Лопес
6
Ле Таллек
99
Мищенко
99
Мищенко
6
Ле Таллек
Остались в запасе
Шахтер
Говерла
30
Андрей Пятов
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
92
Антон Яшков
ВР
13
Владислав Микуляк
ЛВ
10
Александр Косырин
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Алекс Тейшейра
АП
Остались в запасе
92
Антон Яшков
ВР
13
Владислав Микуляк
ЛВ
10
Александр Косырин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Говерла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Донбасс-Арена
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