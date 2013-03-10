Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Днепр
Говерла - Днепр: обзор матча 10 марта 2013
Говерла
10.03.2013, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
68'
Р. Зозуля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Днепр
90'
Желтая карточка
Я. Лаштувка
Замена
О. Мищенко
️️️️
С. Печенкин
85'
Желтая карточка
С. Балафас
83'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
К. Петров
77'
76'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Е. Селезнев
73'
Желтая карточка
Е. Селезнев
68'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зозуля
Пас отдал
С. Кравченко
65'
Желтая карточка
О. Мазух
58'
Замена
Матеус
️️️️
В. Мандзюк
56'
Желтая карточка
Р. Зозуля
53'
Желтая карточка
В. Мандзюк
Замена
О. Допилка
️️️️
А. Едигарян
46'
Желтая карточка
Е. Макаренко
36'
Желтая карточка
С. Печенкин
29'
29'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Канкава
26'
Желтая карточка
Р. Ротань
16'
Желтая карточка
Д. Канкава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
3
Павел Щедраков
ЦЗ
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Надь
13
Елисеев
90
Петров
25
Балафас
3
Щедраков
34
Малишич
15
Трухин
87
Едигарян
8
Макаренко
11
Печенкин
7
Лысенко
4-3-1-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
14
Чеберячко
3
Мазух
23
Стринич
29
Ротань
23
Канкава
14
Кравченко
20
Жулиано
10
Зозуля
11
Селезнев
87
Едигарян
20
Допилка
20
Допилка
87
Едигарян
90
Петров
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
90
Петров
11
Печенкин
99
Мищенко
99
Мищенко
11
Печенкин
11
Селезнев
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
11
Селезнев
23
Канкава
9
Калинич
9
Калинич
23
Канкава
5
Мандзюк
99
Матеус
99
Матеус
5
Мандзюк
Остались в запасе
Говерла
Днепр
11
Вячеслав Чурко
ПВ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
11
Вячеслав Чурко
ПВ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Говерла - Днепр
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+