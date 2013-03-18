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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Говерла
Металлист - Говерла: обзор матча 18 марта 2013
Металлист
18.03.2013, понедельник, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Говерла
69'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Говерла
Замена
Виллиан
️️️️
Марлос
83'
75'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Ж. Феллето Лопес
ГОЛ! 1:0!
К. Хавьер
69'
68'
Желтая карточка
Б. Малишич
64'
Замена
О. Мищенко
️️️️
С. Печенкин
51'
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Трухин
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Жажа
46'
Замена
К. Хавьер
️️️️
Х. Мануэль Торрес
46'
37'
Желтая карточка
С. Печенкин
33'
Желтая карточка
П. Щедраков
Желтая карточка
М. Азеведо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Марлос
ПВ
70
Жажа
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
4-3-1-2
29
Горяинов
19
Пшеничных
6
Азеведо
18
Гуйе
3
Вильягра
19
Торрес
29
Бланко
32
Красноперов
10
Марлос
32
Девич
70
Жажа
3-2-3-1-1
22
Бабенко
90
Петров
3
Щедраков
20
Допилка
34
Малишич
15
Рнич
7
Райчевич
88
Феллето Лопес
15
Трухин
11
Печенкин
7
Лысенко
19
Торрес
10
Хавьер
10
Хавьер
19
Торрес
70
Жажа
9
Кристальдо
9
Кристальдо
70
Жажа
10
Марлос
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Марлос
15
Трухин
11
Чурко
11
Чурко
15
Трухин
88
Феллето Лопес
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
88
Феллето Лопес
11
Печенкин
99
Мищенко
99
Мищенко
11
Печенкин
Остались в запасе
Металлист
Говерла
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
1
Александр Надь
ВР
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
87
Артур Едигарян
ЦП
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Надь
ВР
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
87
Артур Едигарян
ЦП
Статистика матча Металлист - Говерла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Говерла
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
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2017.01.08 10:44
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
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