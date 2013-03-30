Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Мариуполь
Говерла - Мариуполь: обзор матча 30 марта 2013
Говерла
30.03.2013, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Мариуполь
55'
В. Лысенко
14'
Р. Фомин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Мариуполь
90'
+5
Желтая карточка
Н. Ищенко
90'
+2
Желтая карточка
С. Шевчук
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Ле Таллек
89'
87'
Желтая карточка
Б. Бутко
Замена
А. Едигарян
️️️️
К. Петров
83'
Замена
С. Печенкин
️️️️
М. Райчевич
79'
Красная карточка
В. Лысенко
75'
Желтая карточка
К. Петров
70'
63'
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Мандзюк
Желтая карточка
С. Балафас
62'
59'
Желтая карточка
А. Мандзюк
Желтая карточка
Б. Малишич
59'
57'
Желтая карточка
Н. Ищенко
ГОЛ! 1:1!
В. Лысенко
55'
Желтая карточка
Н. Рнич
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Говерла
1
Александр Надь
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
17
Сергей Бойко
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
14
Руслан Кисиль
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
3-3-3-1
22
Бабенко
3
Щедраков
90
Петров
25
Балафас
15
Рнич
6
Ле Таллек
34
Малишич
8
Макаренко
99
Мищенко
7
Райчевич
7
Лысенко
3-3-2-2
12
Худжамов
32
Ищенко
2
Полянский
91
Бутко
18
Ордец
92
Емельянов
5
Путивцев
30
Окриашвили
19
Федотов
19
Фомин
16
Мандзюк
6
Ле Таллек
11
Чурко
11
Чурко
6
Ле Таллек
90
Петров
87
Едигарян
87
Едигарян
90
Петров
7
Райчевич
11
Печенкин
11
Печенкин
7
Райчевич
16
Мандзюк
70
Шевчук
70
Шевчук
16
Мандзюк
Остались в запасе
Говерла
Мариуполь
17
Сергей Бойко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
14
Руслан Кисиль
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
17
Сергей Бойко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
Остались в запасе
14
Руслан Кисиль
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Говерла - Мариуполь
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Кузьмин
(Николаев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+