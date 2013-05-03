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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Карпаты
Говерла - Карпаты: обзор матча 03 мая 2013
Говерла
03.05.2013, пятница, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
49'
Д. Ле Таллек
59'
Д. Трухин
39'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Карпаты
88'
Желтая карточка
Марселиньо
Замена
В. Лысенко
️️️️
Д. Ле Таллек
82'
Желтая карточка
М. Райчевич
80'
Замена
Ж. Феллето Лопес
️️️️
А. Едигарян
76'
64'
Замена
С. Штилич
️️️️
И. Худобяк
59'
Замена
Марселиньо
️️️️
М. Кополовец
ГОЛ! 2:1!
Д. Трухин
Пас отдал
В. Чурко
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ле Таллек
Пас отдал
Д. Трухин
49'
48'
Желтая карточка
А. Гладкий
46'
Замена
Р. Мисак
️️️️
М. Богатинов
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Гладкий
Пас отдал
П. Ксенз
Желтая карточка
А. Едигарян
36'
27'
Желтая карточка
И. Худобяк
16'
Желтая карточка
С. Гаращенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
87
Артур Едигарян
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
97
Марселиньо
ЛВ
14
Семир Штилич
АП
9
Арман Элла
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
4-1-4-1
22
Бабенко
15
Рнич
90
Петров
25
Балафас
3
Щедраков
6
Ле Таллек
87
Едигарян
7
Райчевич
15
Трухин
8
Макаренко
11
Чурко
3-2-4-1
1
Богатинов
19
Ксенз
4
Милошевич
32
Пластун
18
Гаращенков
18
Кополовец
16
Худобяк
20
Даушвили
99
Кения
32
Голодюк
20
Гладкий
87
Едигарян
88
Феллето Лопес
88
Феллето Лопес
87
Едигарян
6
Ле Таллек
7
Лысенко
7
Лысенко
6
Ле Таллек
16
Худобяк
14
Штилич
14
Штилич
16
Худобяк
1
Богатинов
23
Мисак
23
Мисак
1
Богатинов
18
Кополовец
97
Марселиньо
97
Марселиньо
18
Кополовец
Остались в запасе
Говерла
Карпаты
92
Антон Яшков
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
9
Арман Элла
ЦФ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
92
Антон Яшков
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
Остались в запасе
9
Арман Элла
ЦФ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Говерла - Карпаты
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Авангард
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