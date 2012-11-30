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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Динамо К
Говерла - Динамо К: обзор матча 30 ноября 2012
Говерла
30.11.2012, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 4
Завершен
Динамо К
12'
С. Балафас
60'
М. Райчевич
13'
Л. Аруна
15'
Б. Идейе
45+1'
Дуду
72'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Динамо К
Вторая желтая
С. Балафас
90'
89'
Вторая желтая
А. Богданов
88'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Дуду
Желтая карточка
С. Балафас
77'
75'
Желтая карточка
А. Богданов
73'
Желтая карточка
Дуду
72'
ГОЛ! 2:4!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Гармаш
Замена
О. Мищенко
️️️️
Д. Трухин
70'
Замена
А. Косырин
️️️️
Д. Ле Таллек
69'
66'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Л. Аруна
Замена
Ж. Феллето Лопес
️️️️
А. Едигарян
62'
ГОЛ! 2:3!
М. Райчевич
60'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
Дуду
Пас отдал
Д. Гармаш
45'
Желтая карточка
Л. Аруна
24'
Замена
А. Богданов
️️️️
О. Гусев
23'
Травма
О. Гусев
Желтая карточка
А. Едигарян
22'
19'
Желтая карточка
М. Велозу
15'
ГОЛ! 1:2!
Б. Идейе
Пас отдал
Дуду
13'
ГОЛ! 1:1!
Л. Аруна
Пас отдал
О. Гусев
ГОЛ! 1:0!
С. Балафас
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
3
Павел Щедраков
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
34
Боян Малишич
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ПЗ
15
Дмитрий Трухин
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Станислав Печенкин
ОП
25
Сотириос Балафас
ОП
7
Мирко Райчевич
(К)
ЦП
87
Артур Едигарян
ПП
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Олег Гусев
(К)
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
99
Светослав Тодоров
ЦФ
10
Александр Косырин
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
90
Андрей Богданов
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-3-3
1
Надь
3
Щедраков
37
Бордиян
34
Малишич
37
Одонкор
6
Ле Таллек
11
Печенкин
25
Балафас
15
Трухин
7
Райчевич
87
Едигарян
4-2-3-1
35
Коваль
20
Гусев
3
Бетао
17
Михалик
0
Тайво
44
Велозу
25
Аруна
7
Ярмоленко
19
Гармаш
92
Дуду
12
Идейе
87
Едигарян
88
Феллето Лопес
88
Феллето Лопес
87
Едигарян
15
Трухин
99
Мищенко
99
Мищенко
15
Трухин
6
Ле Таллек
10
Косырин
10
Косырин
6
Ле Таллек
20
Гусев
90
Богданов
90
Богданов
20
Гусев
25
Аруна
5
Вукоевич
5
Вукоевич
25
Аруна
92
Дуду
14
Мехмеди
14
Мехмеди
92
Дуду
Остались в запасе
Говерла
Динамо К
92
Антон Яшков
ВР
99
Светослав Тодоров
ЦФ
1
Александр Шовковский
ВР
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
92
Антон Яшков
ВР
99
Светослав Тодоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Говерла - Динамо К
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Авангард
Где смотреть матч:
"Футбол" 18:00 (прямая)
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