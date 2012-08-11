Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Говерла
Днепр - Говерла: обзор матча 11 августа 2012
Днепр
11.08.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Говерла
12'
Р. Зозуля
73'
Р. Ротань
87'
Жулиано
93'
Р. Зозуля
54'
Е. Меликян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Говерла
ГОЛ! 4:1!
Р. Зозуля
93'
90'
+3
Вторая желтая
П. Щедраков
ГОЛ! 3:1!
Жулиано
Пас отдал
Н. Калинич
87'
83'
Замена
А. Сытник
️️️️
А. Косырин
Желтая карточка
И. Стринич
76'
75'
Желтая карточка
В. Микуляк
ГОЛ! 2:1!
Р. Ротань
73'
Замена
С. Кравченко
️️️️
А. Алиев
70'
69'
Желтая карточка
С. Печенкин
67'
Замена
А. Косырин
️️️️
О. Мищенко
63'
Желтая карточка
П. Щедраков
62'
Желтая карточка
А. Надь
Желтая карточка
Р. Зозуля
62'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Д. Олейник
59'
Замена
Н. Калинич
️️️️
В. Мандзюк
59'
55'
Замена
В. Микуляк
️️️️
Ж. Феллето Лопес
54'
ГОЛ! 1:1!
Е. Меликян
ГОЛ! 1:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
А. Алиев
12'
11'
Желтая карточка
Е. Елисеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
88
Александр Алиев
АП
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Говерла
1
Александр Надь
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
11
Станислав Печенкин
ЛВ
99
Олег Мищенко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
28
Николай Гибалюк
ЛЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
10
Александр Косырин
ЦФ
4-1-3-2
27
Лаштувка
14
Чеберячко
3
Мазух
23
Стринич
5
Мандзюк
29
Ротань
16
Олейник
88
Алиев
20
Жулиано
10
Зозуля
99
Матеус
3-2-3-1-1
1
Надь
3
Щедраков
13
Елисеев
37
Одонкор
34
Малишич
21
Меликян
99
Мищенко
7
Райчевич
15
Трухин
11
Печенкин
88
Феллето Лопес
88
Алиев
14
Кравченко
14
Кравченко
88
Алиев
16
Олейник
22
Коноплянка
22
Коноплянка
16
Олейник
5
Мандзюк
9
Калинич
9
Калинич
5
Мандзюк
Косырин
9
Сытник
9
Сытник
Косырин
88
Феллето Лопес
13
Микуляк
13
Микуляк
88
Феллето Лопес
99
Мищенко
10
Косырин
10
Косырин
99
Мищенко
Остались в запасе
Днепр
Говерла
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
22
Дмитрий Бабенко
ВР
28
Николай Гибалюк
ЛЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Александр Тришович
ЛВ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
28
Николай Гибалюк
ЛЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Александр Тришович
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Говерла
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Говерла
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+