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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Кривбасс
Говерла - Кривбасс: обзор матча 27 октября 2012
Говерла
27.10.2012, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
89'
М. Райчевич
35'
М. Бартулович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Кривбасс
90'
+4
Желтая карточка
В. Лисицкий
90'
+3
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Антонов
ГОЛ! 1:1!
М. Райчевич
Пас отдал
Д. Трухин
89'
87'
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Р. Валеев
Замена
А. Сытник
️️️️
Д. Ле Таллек
75'
74'
Замена
И. Йеслинек
️️️️
М. Бартулович
Замена
С. Тодоров
️️️️
Е. Елисеев
56'
Замена
С. Печенкин
️️️️
А. Едигарян
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Бартулович
Желтая карточка
Е. Макаренко
34'
29'
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
99
Светослав Тодоров
ЦФ
9
Александр Сытник
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
3-3-4
22
Бабенко
37
Одонкор
37
Бордиян
13
Елисеев
25
Балафас
6
Ле Таллек
34
Малишич
8
Макаренко
15
Трухин
87
Едигарян
7
Райчевич
4-2-4
1
Рева
3
Лобжанидзе
22
Лисицкий
90
Петров
20
Пашаев
88
Валеев
28
Матич
69
Антонов
11
Лепа
21
Бартулович
80
Приёмов
13
Елисеев
99
Тодоров
99
Тодоров
13
Елисеев
6
Ле Таллек
9
Сытник
9
Сытник
6
Ле Таллек
87
Едигарян
11
Печенкин
11
Печенкин
87
Едигарян
88
Валеев
69
Дедечко
69
Дедечко
88
Валеев
21
Бартулович
9
Йеслинек
9
Йеслинек
21
Бартулович
69
Антонов
22
Самодин
22
Самодин
69
Антонов
Остались в запасе
Говерла
Кривбасс
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Говерла - Кривбасс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
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