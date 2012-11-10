Даниэль Суботич - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Суботич
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1989 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|91
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Суботич
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1989 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|91
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|23
|4
|0
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2013
|1' -76'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|12'
|11.05.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|78'
|12.04.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|06.04.2013
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|10.03.2013
|1' -79'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Динамо (Киев)
|76'
|01.03.2013
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Волынь (Луцк)
|66'
|02.12.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Черноморец (Одесса)
|75'
|24.11.2012
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Волынь (Луцк)
|86'
|18.11.2012
|62' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Волынь (Луцк)
|10.11.2012
|1' -70'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|04.11.2012
|75' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|26.10.2012
|1' -46'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|20.10.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|29.09.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|59'
|15.09.2012
|1' -78'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|70'
|02.09.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|37'
|26.08.2012
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:1
|Волынь (Луцк)
|20' 70'
|19.08.2012
|1' -66'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Заря (Луганск)
|12.08.2012
|1' -82'
|Динамо (Киев)
|4:1
|Волынь (Луцк)
|06.08.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|28.07.2012
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|22.07.2012
|1' -60'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|34'
|13.07.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|88'