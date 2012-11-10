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    Даниэль Суботич - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Суботич
    Команда Габала
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 января 1989 (34 года)
    Рост 190
    Вес 91
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 23 4 0 9 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2013 1' -76' Говерла (Ужгород) 1:1 Волынь (Луцк)
    12'
    11.05.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:3 Арсенал (Киев)
    78'
    12.04.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 0:2 Мариуполь (Мариуполь)
    06.04.2013 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Волынь (Луцк)
    10.03.2013 1' -79' Волынь (Луцк) 0:2 Динамо (Киев)
    76'
    01.03.2013 1' -90' Шахтер (Донецк) 4:1 Волынь (Луцк)
    66'
    02.12.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 0:2 Черноморец (Одесса)
    75'
    24.11.2012 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:1 Волынь (Луцк)
    86'
    18.11.2012 62' -90' Карпаты (Львов) 2:0 Волынь (Луцк)
    10.11.2012 1' -70' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Волынь (Луцк)
    04.11.2012 75' -90' Волынь (Луцк) 2:1 Говерла (Ужгород)
    26.10.2012 1' -46' Арсенал (Киев) 1:1 Волынь (Луцк)
    20.10.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 1:1 Металлург (Донецк)
    29.09.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 0:1 Таврия (Симферополь)
    59'
    15.09.2012 1' -78' Мариуполь (Мариуполь) 0:0 Волынь (Луцк)
    70'
    02.09.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 2:1 Металлист (Харьков)
    37'
    26.08.2012 1' -90' Днепр (Днепр) 2:1 Волынь (Луцк)
    20' 70'
    19.08.2012 1' -66' Волынь (Луцк) 2:2 Заря (Луганск)
    12.08.2012 1' -82' Динамо (Киев) 4:1 Волынь (Луцк)
    06.08.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 0:4 Шахтер (Донецк)
    28.07.2012 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:2 Волынь (Луцк)
    22.07.2012 1' -60' Волынь (Луцк) 1:0 Ворскла (Полтава)
    34'
    13.07.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 1:1 Карпаты (Львов)
    88'
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