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    Симоне Гоцци - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Симоне
    Фамилия Гоцци
    Команда Модена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    06.05.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Ювентус (Турин)
    12.04.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    01.04.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    25.03.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    09.03.2012 66' -90' Наполи (Неаполь) 6:3 Кальяри (Кальяри)
    04.03.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    26.02.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Лечче (Лечче)
    19.02.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    11.02.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Палермо (Палермо)
    29.01.2012 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    22.01.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    15.01.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    08.01.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:0 Дженоа (Генуя)
    20.12.2011 77' -90' Кальяри (Кальяри) 0:2 Милан (Милан)
    17.12.2011 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    11.12.2011 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Парма (Парма)
    04.12.2011 Был в запасе Катания (Катания) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    27.11.2011 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Болонья (Болонья)
    19.11.2011 Был в запасе Интер (Милан) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    06.11.2011 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    30.10.2011 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:3 Лацио (Рим)
    26.10.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:1 Кальяри (Кальяри)
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