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Симоне Гоцци
Статистика
Симоне Гоцци - статистика
Завершил карьеру
13 апреля 1986 (40)
#13 | Защитник
188 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
0 : 0
13.05.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
0 : 2
06.05.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1 : 0
12.04.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
2 : 0
01.04.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
1 : 0
25.03.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
6 : 3
09.03.2012
Кальяри
66' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сиена
3 : 0
04.03.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
26.02.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
0 : 0
19.02.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
2 : 1
11.02.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 0
29.01.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кальяри
0 : 0
22.01.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1 : 1
15.01.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кальяри
3 : 0
08.01.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
0 : 2
20.12.2011
Милан
77' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
2 : 0
17.12.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
0 : 0
11.12.2011
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
0 : 1
04.12.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1 : 1
27.11.2011
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2 : 1
19.11.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
1 : 0
06.11.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
0 : 3
30.10.2011
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
1 : 1
26.10.2011
Кальяри
Был в запасе
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