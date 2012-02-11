Симоне Гоцци - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Гоцци
|Команда
|Модена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Гоцци
|Команда
|Модена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|06.05.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|12.04.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|25.03.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|09.03.2012
|66' -90'
|Наполи (Неаполь)
|6:3
|Кальяри (Кальяри)
|04.03.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|26.02.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|19.02.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|11.02.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|29.01.2012
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|22.01.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|15.01.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|08.01.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:0
|Дженоа (Генуя)
|20.12.2011
|77' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Милан (Милан)
|17.12.2011
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|11.12.2011
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Парма (Парма)
|04.12.2011
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|27.11.2011
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|19.11.2011
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.11.2011
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|30.10.2011
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:3
|Лацио (Рим)
|26.10.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)