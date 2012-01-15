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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 15 января 2012
Ювентус
15.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
7'
М. Вучинич
48'
А. Коссу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кальяри
+1
Желтая карточка
Д. Дессена
Травма
Р. Наингголан
Замена
М. Эль-Кабир
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
А. Барцальи
Замена
М. Красич
️️️️
А. Матри
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
Х. Ларривей
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
А. Матри
ГОЛ! 1:1!
А. Коссу
Желтая карточка
А. Коссу
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
3
Симоне Пепе
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
(К)
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
4-3-2-1
1
Буффон
29
Де Челье
19
Бонуччи
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
9
Вучинич
3
Пепе
21
Матри
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
27
Дессена
8
Экдаль
7
Коссу
11
Ларривей
8
Ибарбо
21
Матри
17
Красич
17
Красич
21
Матри
3
Пепе
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
3
Пепе
11
Ларривей
15
Ариаудо
15
Ариаудо
11
Ларривей
7
Коссу
10
Эль-Кабир
10
Эль-Кабир
7
Коссу
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Главный тренер
Антонио Конте
10
Пабло Кеппелини
АП
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
5
Даниэле Конти
ЦП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Остались в запасе
10
Пабло Кеппелини
АП
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
5
Даниэле Конти
ЦП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Ювентус - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 17:55 (прямая)
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