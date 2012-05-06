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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ювентус
Кальяри - Ювентус: обзор матча 06 мая 2012
Кальяри
06.05.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
6'
М. Вучинич
74'
М. Канини (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ювентус
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Канини
Замена
М. Боррьелло
️️️️
А. Матри
Замена
Х. Ларривей
️️️️
С. Ибарбо
Желтая карточка
С. Пепе
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Видаль
Желтая карточка
А. Коссу
Замена
А. Коссу
️️️️
Т. Рибейро
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Ф. Писано
Замена
М. Касерес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Травма
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Р. Наингголан
17'
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Пас отдал
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
(К)
ЦП
8
Альбин Экдаль
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЛФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
РФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-3-3
22
Агацци
15
Ариаудо
2
Канини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
8
Экдаль
51
Пинилья
19
Рибейро
8
Ибарбо
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
23
Видаль
10
Маркизио
21
Пирло
3
Пепе
21
Матри
9
Вучинич
19
Рибейро
7
Коссу
7
Коссу
19
Рибейро
8
Ибарбо
11
Ларривей
11
Ларривей
8
Ибарбо
2
Лихтштайнер
4
Касерес
4
Касерес
2
Лихтштайнер
23
Видаль
15
Джаккерини
15
Джаккерини
23
Видаль
21
Матри
22
Боррьелло
22
Боррьелло
21
Матри
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
30
Марко Сторари
ВР
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кальяри - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Нерео Рокко
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