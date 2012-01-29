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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 29 января 2012
Милан
29.01.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
32'
З. Ибрагимович
40'
А. Ночерино
77'
М. Амброзини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 3:0!
М. Амброзини
Пас отдал
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
А. Неста
Замена
М. Амброзини
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Д. Конти
️️️️
Р. Наингголан
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Робиньо
Замена
М. Эль-Кабир
️️️️
А. Коссу
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Ф. Писано
ГОЛ! 2:0!
А. Ночерино
Пас отдал
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
М. ван Боммел
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
2
Микеле Канини
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
7
Андреа Коссу
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ПП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-4-2
32
Аббьяти
15
Месба
13
Неста
5
Мексес
20
Абате
18
Эмануэльсон
6
ван Боммел
10
Зеедорф
23
Ночерино
70
Робиньо
11
Ибрагимович
4-4-2
22
Агацци
24
Писано
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
27
Дессена
44
Наингголан
8
Экдаль
7
Коссу
51
Пинилья
8
Ибарбо
10
Зеедорф
90
Амброзини
90
Амброзини
10
Зеедорф
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
11
Ибрагимович
9
Индзаги
9
Индзаги
11
Ибрагимович
44
Наингголан
5
Конти
5
Конти
44
Наингголан
7
Коссу
10
Эль-Кабир
10
Эль-Кабир
7
Коссу
24
Писано
19
Рибейро
19
Рибейро
24
Писано
Остались в запасе
Милан
Кальяри
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Милан - Кальяри
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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