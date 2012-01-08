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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 08 января 2012
Кальяри
08.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
13'
Х. Ларривей (П)
56'
С. Ибарбо
72'
А. Гранквист (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
Замена
А. Меркель
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
Д. Дайнелли
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Гранквист
Замена
Л. Антонелли
️️️️
К. Констан
Красная карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
К. Констан
ГОЛ! 2:0!
С. Ибарбо
Пас отдал
А. Коссу
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
А. Агостини
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ю. Куцка
Желтая карточка
А. Гранквист
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Ларривей
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
2
Лукас Пратто
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
27
Дессена
8
Экдаль
7
Коссу
8
Ибарбо
11
Ларривей
3-2-3-2
1
Фрей
24
Моретти
3
Дайнелли
4
Гранквист
27
Место
19
Констан
7
Росси
17
Сеймур
33
Куцка
19
Джилардино
7
Янкович
19
Констан
13
Антонелли
13
Антонелли
19
Констан
7
Янкович
21
Меркель
21
Меркель
7
Янкович
33
Куцка
14
Хоркера
14
Хоркера
33
Куцка
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Лукас Пратто
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Лукас Пратто
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Кальяри - Дженоа
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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