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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 17 декабря 2011
Кьево
17.12.2011, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
35'
С. Теро
57'
Д. Сардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кальяри
Замена
Н. Мурру
️️️️
Д. Бьондини
Замена
К. Вацек
️️️️
А. Палоски
Желтая карточка
Н. Фрей
Замена
П. Саммарко
️️️️
С. Теро
Желтая карточка
Лусиано
Желтая карточка
А. Агостини
Замена
Р. Сампайо
️️️️
П. Кеппелини
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
ГОЛ! 2:0!
Д. Сардо
Пас отдал
С. Теро
Желтая карточка
Д. Бьондини
Замена
Д. Сардо
️️️️
Б. Драме
ГОЛ! 1:0!
С. Теро
Пас отдал
А. Палоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лусиано
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Кальяри
22
Мауро Виджорито
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Паоло Даметто
ЦЗ
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
35
Руи Сампайо
АП
4-3-3
70
Соррентино
3
Драме
3
Андреолли
12
Цесар
21
Фрей
56
Хетемай
4
Брэдли
10
Лусиано
77
Теро
31
Пеллисьер
9
Палоски
4-2-1-3
22
Агацци
24
Писано
15
Ариаудо
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
8
Бьондини
10
Кеппелини
11
Ларривей
8
Ибарбо
19
Рибейро
3
Драме
20
Сардо
20
Сардо
3
Драме
77
Теро
23
Саммарко
23
Саммарко
77
Теро
9
Палоски
7
Вацек
7
Вацек
9
Палоски
8
Бьондини
29
Мурру
29
Мурру
8
Бьондини
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
10
Кеппелини
35
Сампайо
35
Сампайо
10
Кеппелини
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
90
Фернандо Урибе
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
26
Паоло Даметто
ЦЗ
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
22
Мауро Виджорито
ВР
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
90
Фернандо Урибе
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Остались в запасе
26
Паоло Даметто
ЦЗ
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
22
Мауро Виджорито
ВР
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Кьево - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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