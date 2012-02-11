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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Палермо
Кальяри - Палермо: обзор матча 11 февраля 2012
Кальяри
11.02.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Палермо
56'
М. Пинилья
81'
Д. Дессена
83'
А. Эрнандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Палермо
Желтая карточка
М. Агацци
+1
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
Т. Рибейро
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Эрнандес
Желтая карточка
Г. Перицо
ГОЛ! 2:0!
Д. Дессена
Желтая карточка
М. Сильвестре
Замена
Ф. Васкес
️️️️
И. Будан
Замена
А. Экдаль
️️️️
Д. Конти
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Н. Бертоло
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Э. Захави
ГОЛ! 1:0!
М. Пинилья
Пас отдал
С. Ибарбо
Желтая карточка
М. Донати
Желтая карточка
Н. Бертоло
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
20
Франко Васкес
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Перицо
44
Наингголан
27
Дессена
5
Конти
7
Коссу
19
Рибейро
51
Пинилья
4-3-3
2
Вивиано
17
Мантовани
26
Сильвестре
5
Пизано
42
Бальдзаретти
16
Бертоло
8
Баррето
5
Донати
19
Будан
72
Иличич
7
Захави
19
Рибейро
15
Ариаудо
15
Ариаудо
19
Рибейро
5
Конти
8
Экдаль
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
8
Ибарбо
8
Ибарбо
7
Коссу
19
Будан
20
Васкес
20
Васкес
19
Будан
16
Бертоло
8
Мильяччо
8
Мильяччо
16
Бертоло
7
Захави
11
Эрнандес
11
Эрнандес
7
Захави
Остались в запасе
Кальяри
Палермо
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Кальяри - Палермо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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