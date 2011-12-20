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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 20 декабря 2011
Кальяри
20.12.2011, вторник, 23:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 2
Завершен
Милан
3'
Ф. Писано (АГ)
58'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Милан
Замена
М. ван Боммел
️️️️
М. Амброзини
Замена
С. Гоцци
️️️️
Ф. Писано
Замена
Р. Сампайо
️️️️
А. Экдаль
Замена
Пато
️️️️
Робиньо
Желтая карточка
Х. Ларривей
Желтая карточка
Д. Бонера
Замена
Г. Перицо
️️️️
Л. Ариаудо
Травма
Л. Ариаудо
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Робиньо
Желтая карточка
А. Коссу
17'
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Писано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Андреа Коссу
ЦП
19
Тиаго Рибейро
АП
8
Альбин Экдаль
ПП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
70
Робиньо
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Паоло Даметто
ЦЗ
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
35
Руи Сампайо
АП
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
12
Пато
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
15
Ариаудо
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
7
Коссу
8
Экдаль
19
Рибейро
11
Ларривей
8
Ибарбо
4-3-1-2
32
Аббьяти
23
Бонера
5
Мексес
3
Силва
0
Тайво
20
Аквилани
90
Амброзини
23
Ночерино
27
Боатенг
11
Ибрагимович
70
Робиньо
24
Писано
13
Гоцци
13
Гоцци
24
Писано
15
Ариаудо
24
Перицо
24
Перицо
15
Ариаудо
8
Экдаль
35
Сампайо
35
Сампайо
8
Экдаль
90
Амброзини
6
ван Боммел
6
ван Боммел
90
Амброзини
70
Робиньо
12
Пато
12
Пато
70
Робиньо
Остались в запасе
Кальяри
Милан
26
Паоло Даметто
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
26
Паоло Даметто
ЦЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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