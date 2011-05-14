Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иоаннис Аманатидис - статистика

Завершил карьеру
3 декабря 1981 (44)
#18 | Нападающий
181 см | 76 кг
Греция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
19
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
3 : 1
14.05.2011
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
07.05.2011
Кельн
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 0
30.04.2011
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
1 : 1
23.04.2011
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
1 : 1
03.04.2011
Айнтрахт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.03.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2 : 1
12.03.2011
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
0 : 0
05.03.2011
Кайзерслаутерн
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
0 : 2
27.02.2011
Штутгарт
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Нюрнберг
3 : 0
18.02.2011
Айнтрахт
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0 : 0
06.02.2011
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
0 : 1
30.01.2011
Боруссия М
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 3
16.01.2011
Ганновер-96
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
18.12.2010
Боруссия Д
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1 : 0
11.12.2010
Айнтрахт
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 1
04.12.2010
Майнц
1' - 68'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4 : 1
27.11.2010
Айнтрахт
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0 : 4
20.11.2010
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 0
13.11.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
3 : 1
06.11.2010
Вольфсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
30.10.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
17.10.2010
Айнтрахт
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1 : 2
03.10.2010
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.09.2010
Нюрнберг
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 3
28.08.2010
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.08.2010
Айнтрахт
1' - 90'
Главные новости
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
1
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
3
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
6
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
2
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
5
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
14
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
37
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+