Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роб Эллиот - статистика

Завершил карьеру
30 апреля 1986 (40), Гринвич
#33 | Вратарь
190 см
Ирландия | Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ньюкасл
16
-21
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
3 : 1
20.01.2018
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл
1 : 1
13.01.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
0 : 1
27.12.2017
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2 : 3
23.12.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
1 : 0
16.12.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл
0 : 1
13.12.2017
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл
2 : 3
09.12.2017
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
3 : 1
02.12.2017
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
2 : 2
28.11.2017
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
0 : 3
25.11.2017
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
18.11.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
0 : 1
04.11.2017
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бернли
1 : 0
30.10.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
1 : 0
21.10.2017
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
2 : 2
15.10.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
1 : 1
01.10.2017
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон
1 : 0
24.09.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
2 : 1
16.09.2017
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Суонси
0 : 1
10.09.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
3 : 0
26.08.2017
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
20.08.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
0 : 2
13.08.2017
Тоттенхэм
1' - 90'
Главные новости
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
11
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
2
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
5
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+