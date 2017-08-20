Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл: обзор матча 20 августа 2017
Хаддерсфилд Таун
20.08.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
50'
А. Муй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
Замена
М. Хефеле
️️️️
Т. Инс
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ласселлс
Желтая карточка
С. Мунье
88'
80'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Перес
Желтая карточка
К. Палмер
77'
76'
Замена
М. Диаме
️️️️
А. Хэйден
Замена
К. Палмер
️️️️
Э. Качунга
72'
Замена
К. Куанер
️️️️
Р. ван Ла Парра
69'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
66'
64'
Желтая карточка
Хоселу
53'
Желтая карточка
А. Хэйден
52'
Замена
Хоселу
️️️️
Д. Гэйл
ГОЛ! 1:0!
А. Муй
Пас отдал
Э. Качунга
50'
41'
Желтая карточка
М. Ритчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Роландо Ааронс
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
6
Анри Савье
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
15
Лев
25
Занка
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
10
Инс
8
Биллинг
10
Качунга
9
Мунье
3-2-2-1-2
33
Эллиот
24
Ласселлс
99
Мбемба
26
Кларк
22
Манкильо
30
Ритчи
14
Хэйден
6
Мерино
30
Атсу
34
Гэйл
22
Перес
10
Инс
44
Хефеле
44
Хефеле
10
Инс
3
ван Ла Парра
23
Куанер
23
Куанер
3
ван Ла Парра
10
Качунга
45
Палмер
45
Палмер
10
Качунга
14
Хэйден
17
Диаме
17
Диаме
14
Хэйден
22
Перес
23
Мерфи
23
Мерфи
22
Перес
34
Гэйл
13
Хоселу
13
Хоселу
34
Гэйл
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ньюкасл
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Анри Савье
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Анри Савье
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Ньюкасл
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+