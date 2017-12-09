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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лестер
Ньюкасл - Лестер: обзор матча 09 декабря 2017
Ньюкасл
09.12.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Лестер
4'
Хоселу
73'
Д. Гэйл
20'
Р. Марез
60'
Д. Грей
86'
А. Перес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Лестер
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
А. Перес
Желтая карточка
Ф. Лежен
81'
Желтая карточка
А. Хэйден
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Гэйл
Пас отдал
М. Мерино
73'
60'
ГОЛ! 1:2!
Д. Грей
Пас отдал
М. Олбрайтон
20'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марез
Пас отдал
О. Ндиди
12'
Желтая карточка
Д. Грей
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
Д. Гэйл
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
3-2-2-3
1
Дарлоу
2
Йедлин
24
Лежен
26
Кларк
30
Ритчи
22
Манкильо
14
Хэйден
6
Мерино
13
Хоселу
34
Гэйл
23
Мерфи
4-3-2-1
1
Шмейхель
5
Морган
5
Магуайр
2
Симпсон
33
Чилвел
11
Олбрайтон
4
Ндиди
10
Иборра
26
Марез
10
Грей
9
Варди
Остались в запасе
Ньюкасл
Лестер
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ньюкасл - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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