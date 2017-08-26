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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 26 августа 2017
Ньюкасл
26.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
36'
Хоселу
72'
К. Кларк
86'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Ритчи
88'
ГОЛ! 3:0!
А. Митрович
Пас отдал
А. Перес
86'
Желтая карточка
М. Мерино
83'
Замена
М. Диаме
️️️️
А. Хэйден
82'
78'
Желтая карточка
Д. Сахо
Замена
А. Митрович
️️️️
Хоселу
72'
ГОЛ! 2:0!
К. Кларк
Пас отдал
М. Ритчи
72'
71'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
М. Нобл
70'
Замена
Д. Сахо
️️️️
А. Айю
65'
Желтая карточка
Э. Фернандес
46'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Д. Райс
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
К. Атсу
36'
17'
Желтая карточка
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Диафра Сахо
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Эллиот
24
Ласселлс
26
Кларк
99
Мбемба
30
Ритчи
22
Манкильо
6
Мерино
14
Хэйден
30
Атсу
22
Перес
13
Хоселу
3-3-1-1-2
1
Харт
6
Фернандес
21
Огбонна
39
Коллинс
5
Сабалета
41
Райс
3
Крессуэлл
16
Нобл
24
Айю
14
Чичарито
18
Антонио
14
Хэйден
17
Диаме
17
Диаме
14
Хэйден
30
Ритчи
23
Мерфи
23
Мерфи
30
Ритчи
13
Хоселу
9
Митрович
9
Митрович
13
Хоселу
16
Нобл
8
Куяте
8
Куяте
16
Нобл
41
Райс
22
Ланзини
22
Ланзини
41
Райс
24
Айю
25
Сахо
25
Сахо
24
Айю
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
17
Роландо Ааронс
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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