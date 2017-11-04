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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Борнмут
Ньюкасл - Борнмут: обзор матча 04 ноября 2017
Ньюкасл
04.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
90+2'
С. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Борнмут
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Кук
Пас отдал
Э. Сурман
Желтая карточка
Д. Шелви
84'
77'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
Желтая карточка
Ф. Лежен
63'
20'
Желтая карточка
Э. Сурман
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Эллиот
2
Йедлин
24
Ласселлс
24
Лежен
30
Ритчи
22
Манкильо
26
Шелви
14
Хэйден
30
Атсу
34
Гэйл
13
Хоселу
4-3-3
31
Бегович
21
Дэниелс
15
Аке
2
Фрэнсис
27
Кук
31
Артер
8
Пью
16
Сурман
33
Айб
7
Кинг
13
Уилсон
Остались в запасе
Ньюкасл
Борнмут
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Ньюкасл - Борнмут
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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