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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Ньюкасл
Суонси - Ньюкасл: обзор матча 10 сентября 2017
Суонси
10.09.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
76'
Д. Ласселлс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ньюкасл
87'
Желтая карточка
Д. Гэйл
Желтая карточка
Л. Фер
80'
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ласселлс
Пас отдал
М. Ритчи
49'
Желтая карточка
М. Ритчи
Желтая карточка
К. Ноутон
48'
8'
Желтая карточка
А. Хэйден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-3-2
22
Фабиански
13
Ольссон
26
Моусон
6
Фернандес
26
Ноутон
8
Фер
6
Клукас
14
Кэрролл
8
Саншеш
10
Айю
18
Абрахам
3-2-2-3
33
Эллиот
18
Гамес
24
Ласселлс
26
Кларк
22
Манкильо
30
Ритчи
6
Мерино
14
Хэйден
13
Хоселу
22
Перес
23
Мерфи
Остались в запасе
Суонси
Ньюкасл
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
28
Фредди Вудман
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Суонси - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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