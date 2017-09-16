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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сток Сити
Ньюкасл - Сток Сити: обзор матча 16 сентября 2017
Ньюкасл
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
19'
К. Атсу
68'
Д. Ласселлс
57'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сток Сити
Желтая карточка
М. Мерино
77'
Желтая карточка
К. Кларк
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ласселлс
Пас отдал
М. Ритчи
68'
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Д. Аллен
30'
Желтая карточка
К. Виммер
Желтая карточка
А. Хэйден
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Атсу
Пас отдал
М. Ритчи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Эллиот
26
Кларк
99
Мбемба
2
Йедлин
30
Ритчи
24
Ласселлс
6
Мерино
14
Хэйден
30
Атсу
13
Хоселу
22
Перес
4-2-2-2
1
Батлэнд
4
Мартинс-Инди
6
Виммер
4
Зума
33
Питерс
24
Флетчер
7
Аллен
10
Шакири
10
Хесе
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Ньюкасл
Сток Сити
28
Фредди Вудман
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Ньюкасл - Сток Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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