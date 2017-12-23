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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 23 декабря 2017
Вест Хэм
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Ньюкасл
6'
М. Арнаутович
68'
А. Айю
10'
А. Савье
52'
М. Диаме
60'
К. Атсу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
Желтая карточка
Ш. Куяте
77'
ГОЛ! 2:3!
А. Айю
68'
67'
Желтая карточка
К. Атсу
60'
ГОЛ! 1:3!
К. Атсу
Пас отдал
Хоселу
52'
ГОЛ! 1:2!
М. Диаме
Пас отдал
К. Атсу
10'
ГОЛ! 1:1!
А. Савье
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Адриан
23
Рид
21
Огбонна
5
Сабалета
26
Масуаку
8
Куяте
3
Крессуэлл
14
Мба Обьянг
24
Айю
7
Арнаутович
18
Антонио
3-2-1-1-3
33
Эллиот
26
Кларк
24
Ласселлс
2
Йедлин
22
Манкильо
30
Ритчи
17
Диаме
30
Атсу
13
Хоселу
34
Гэйл
6
Савье
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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