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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Суонси
Ньюкасл - Суонси: обзор матча 13 января 2018
Ньюкасл
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
68'
Хоселу
60'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Суонси
90'
Желтая карточка
Л. Нарсинг
83'
Желтая карточка
Э. Моусон
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
68'
60'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Айю
10'
Желтая карточка
К. Бартли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дарлоу
24
Ласселлс
26
Кларк
2
Йедлин
30
Ритчи
14
Дамметт
17
Диаме
26
Шелви
30
Атсу
34
Гэйл
22
Перес
4-3-3
22
Фабиански
13
Ольссон
5
Бартли
3
ван дер Хоорн
26
Моусон
6
Клукас
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
12
Дайер
9
МакБарни
10
Айю
Остались в запасе
Ньюкасл
Суонси
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Ньюкасл - Суонси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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