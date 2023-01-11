Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Жоао Миранда
Новости
Жоао Миранда - новости
Завершил карьеру
7 сентября 1984 (42), Паранаваи
#13 | Защитник
186 см | 76 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Спасибо, футбол!». Экс-игрок «Атлетико» и «Интера» Миранда завершил карьеру
2023.01.11 20:06
Фото
Экс-игрок «Атлетико» и «Интера» Миранда вернулся в «Сан-Паулу»
2021.03.17 17:11
«Интер» объявил о переходе Миранды в «Цзянсу Сунин»
2019.07.26 19:29
1
Кэхилл может перейти в «Интер» на правах свободного агента
2019.06.17 11:52
Защитник «Интера» Миранда может перейти в «Монако»
2019.01.28 21:32
«Рома» хочет купить Миранду у «Интера»
2019.01.03 13:45
Миранда: «Отсутствие Месси повышает шансы «Интера» на победу»
2018.10.24 08:55
Тите: «Аргентина пыталась выиграть, но Бразилия в этот день была лучше»
2018.10.17 08:37
1
«Порту» интересуется Мирандой
2018.10.13 20:31
Миранда: «Тите должен остаться в сборной Бразилии. Мы идем правильной дорогой»
2018.07.07 08:42
Миранда: «Я лучший защитник Серии А»
2018.04.25 22:27
7
Тите: «Я определился с 15 игроками для заявки Бразилии на ЧМ-2018»
2018.02.16 17:25
2
Миранда доволен оборонительной тактикой «Интера»
2017.01.09 09:20
Ренато Аугусто будет капитаном сборной Бразилии в матче против Боливии
2016.10.06 19:17
Миранда: «Месси и Роналду столкнулись бы с трудностями в Италии»
2016.04.16 11:19
2
Манчини: «Интер» должен был побеждать»
2016.04.04 07:52
1
Миранда может перебраться в «Реал»
2016.03.01 09:24
1
Моуринью может пригласить в «Манчестер Юнайтед» Миранду и Икарди
2016.02.22 12:57
4
Неймар, Миранда и Аллисон вызваны в сборную Бразилии на ОИ-2016
2016.01.06 12:43
Миранда пропустит матч с «Миланом»
2015.09.10 17:59
Миранда рискует пропустить миланское дерби
2015.09.09 13:44
1
Манчини: «Интеру» нужно больше футболистов
2015.08.31 12:18
«Атлетико» вступил в борьбу за Савича
2015.07.09 14:24
18
Официально
«Интер» объявил о трансфере Жоао Миранды
2015.07.01 18:53
35
Главные новости
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
1
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
3
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
7
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
5
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
4
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
9
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+