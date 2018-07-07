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    Миранда: «Тите должен остаться в сборной Бразилии. Мы идем правильной дорогой»

    Защитник сборной Бразилии Жоао Миранда после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной Бельгии (1:2) высказал точку зрения, что главный тренер команды Тите не должен покидать пост.

    «Считаю, что Тите должен остаться. Он проделал огромную работу, получив команду в тяжелой ситуации. На мой взгляд он провeл отличный чемпионат мира.

    Увы, так сложилось, что на этот раз мы уступили, но не нужно по одной игре оценивать тренера. Верю, что с ним наша сборная идeт верной дорогой», – сказал игрок.

    Тите работает в сборной с 2016 года.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2018 08:42
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