Миранда: «Тите должен остаться в сборной Бразилии. Мы идем правильной дорогой»

Защитник сборной Бразилии Жоао Миранда после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против сборной Бельгии (1:2) высказал точку зрения, что главный тренер команды Тите не должен покидать пост.

«Считаю, что Тите должен остаться. Он проделал огромную работу, получив команду в тяжелой ситуации. На мой взгляд он провeл отличный чемпионат мира.

Увы, так сложилось, что на этот раз мы уступили, но не нужно по одной игре оценивать тренера. Верю, что с ним наша сборная идeт верной дорогой», – сказал игрок.

Тите работает в сборной с 2016 года.

Главный матч в истории Казани. Дичайшее шоу

Фаворит ЧМ-2018 уезжает без медалей. Это катастрофа