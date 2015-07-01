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    «Интер» объявил о трансфере Жоао Миранды

    Бразильский защитник Жоао Миранда стал игроком миланского «Интера», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

    Футболист перешел из мадридского «Атлетико», в состав которого вошел в 2011 году. В минувшем розыгрыше испанской Примеры Миранда провел 23 матча, забил три гола и сделал одну голевую передачу.



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    Источник: ФК «Интер» Милан

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    01.07.2015 18:53
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    Комментарии (36)
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    Субъективное мнение
    1435772664
    Имбула официально в Порту.
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    alboro
    1435773196
    Лучшая пара защитников исчезла
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    lawr19730
    1435779436
    Цельный капитан сборной,куле,хотя Дзанетти никто и никогда в Интере не заменит((
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    Juventus21
    1435779889
    Линия защиты и дальше нуждается в реконструкции. Одним Мирандой далеко не пройдёшь
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    Lucius Vorenus
    1435783566
    круто
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    Barca09-09
    1435783888
    очень хорошо
    Ответить
    05 dag
    1435787318
    Оживает чемп потихоньку
    Ответить
    КиLLеr
    1435802802
    Вэлком ту Интер!
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    кермет
    1435831392
    вовремя матрасы продали старика в картонку квеееее
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    ologreds
    1694997686
    numo434542
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