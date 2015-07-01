«Интер» объявил о трансфере Жоао Миранды

Бразильский защитник Жоао Миранда стал игроком миланского «Интера», сообщает официальный сайт итальянского клуба.



Футболист перешел из мадридского «Атлетико», в состав которого вошел в 2011 году. В минувшем розыгрыше испанской Примеры Миранда провел 23 матча, забил три гола и сделал одну голевую передачу.







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