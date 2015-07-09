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    «Атлетико» вступил в борьбу за Савича

    Мадридский «Атлетико» после перехода в «Интер» Жоао Миранды находится в поисках защитника. Как сообщает Tuttosport, в сферу интересов «матрасников» попал защитник «Фиорентины» Стефан Савич, об интересе к которому со стороны «Зенита» сообщалось ранее. По информации издания итальянцы хотят выручить за своего футболиста не менее 15 млн евро.

    В минувшем сзоне Савич принял участие в 29 матчах Серии А, в которых забил 2 мяча.

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    Источник: Tuttosport

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    09.07.2015 14:24
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    Комментарии (19)
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    Bearded man
    1436442662
    Это еще одно доказательство,что Зениту интересны сильные игроки. Это не Мус и Луишев подписывать, которые даже интерес вызвать не могут.)
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    Leicester City
    1436443451
    удачи черногорскому футболисту сербского происхождения с хорватскими корнями
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    roberto sanz
    1436445481
    а-че-он-против-русни-не-играл-в-отборочных?даже-мертвый-баша-был
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    VIPded
    1436452584
    Слабоват для матрасников.
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    eaguar
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    Поиск бесконечен .
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    baltazor
    1436458375
    Лучше Миранды найти будет проблематично...Защитник он весьма и весьма надежный. Зачем они вообще его отпустили?
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    Матрассник
    1436473980
    Как всегда у Атлетико во время трансферного окна мозги работают наповал. Защитник нужен-это точно, тем более Савич не плох для дублера и сменщика Хименесу
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    ologreds
    1694997644
    numo435209
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