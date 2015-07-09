«Атлетико» вступил в борьбу за Савича

Мадридский «Атлетико» после перехода в «Интер» Жоао Миранды находится в поисках защитника. Как сообщает Tuttosport, в сферу интересов «матрасников» попал защитник «Фиорентины» Стефан Савич, об интересе к которому со стороны «Зенита» сообщалось ранее. По информации издания итальянцы хотят выручить за своего футболиста не менее 15 млн евро.

В минувшем сзоне Савич принял участие в 29 матчах Серии А, в которых забил 2 мяча.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.