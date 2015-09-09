Миранда рискует пропустить миланское дерби

Защитник «Интера» Жоао Миранда может не сыграть в матче следующего тура чемпионата Италии против «Милана». Бразилец получил повреждение в товарищеском матче своей национальной сборной против США. Точной информации о травме игрока пока нет.

«Я получил ушиб колена и не смог продолжить игру. Сейчас мне предстоит пройти медицинское обследование в клубе, чтобы узнать точный диагноз. Я не думаю, что травма серьезна, но наверняка я это знать не могу. Буду работать и тренироваться с командой, делать все, чтобы быть готовым к дерби», – рассказал Миранда.

