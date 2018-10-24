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    Миранда: «Отсутствие Месси повышает шансы «Интера» на победу»

    Защитник «Интера» Жоао Миранда оценил шансы своей команды на успех в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» на выезде.

    «Месси не поможет «Барсе», и это повышает наши шансы на победу. Но давайте не забывать, что у «Барселоны» есть и другие замечательные футболисты.

    Луис Суарес – очень техничный, мощный и взрывной нападающий. Меня ждет очень интересная дуэль, и я надеюсь, что смогу его сдержать. Мы приехали сюда не для того, чтобы быть зрителями. У нас есть все, чтобы играть на победу и добиться ее», – сказал Миранда.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер» состоится в среду, 24 октября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    24.10.2018 08:55
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