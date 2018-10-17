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    Тите: «Аргентина пыталась выиграть, но Бразилия в этот день была лучше»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что его команда могла решить исход товарищеского матча с Аргентиной раньше, чем на последних минутах.

    «Соперник создавал моменты в этом матче, пытался выиграть, но Бразилия в этот день была лучше.

    Общая работа команды была вознаграждена голом. Миранда мог забить свой гол и раньше, но все получилось в концовке встречи. Это говорит о том, что мы были сосредоточены до финального свистка», – заявил Тите.

    Товарищеский матч сборных Бразилии и Аргентины завершился со счетом 1:0.

    Источник: FourFourTwo

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    17.10.2018 08:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 17 октября 2018, 10:03

      Думал будет лучше

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