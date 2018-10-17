Тите: «Аргентина пыталась выиграть, но Бразилия в этот день была лучше»

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что его команда могла решить исход товарищеского матча с Аргентиной раньше, чем на последних минутах.

«Соперник создавал моменты в этом матче, пытался выиграть, но Бразилия в этот день была лучше.

Общая работа команды была вознаграждена голом. Миранда мог забить свой гол и раньше, но все получилось в концовке встречи. Это говорит о том, что мы были сосредоточены до финального свистка», – заявил Тите.

Товарищеский матч сборных Бразилии и Аргентины завершился со счетом 1:0.