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    «Рома» хочет купить Миранду у «Интера»

    «Рома» может приобрести центрального защитника «Интера» Жоао Миранду в зимнее трансферное окно.

    В свою очередь, миланцы не хотят расставаться с 34-летним футболистом. По крайней мере, до конца сезона.

    Спортивный директор римлян Мончи – большой поклонник бразильца и видит в нем потенциальную замену Ивану Маркано.

    Тем не менее, препятствием в сделке может стать зарплата Миранды в размере 3 миллиона евро в год, которая не устраивает «Рому».

    • Миранда выступает за «Интер» с лета 2016 года.
    • В текущем сезоне защитник провел за миланскую команду 10 матчей во всех турнирах.
    • Контракт бразильца с черно-синими истекает в июне 2020 года.

    Источник: Football Italia

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