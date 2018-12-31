«Рома» хочет купить Миранду у «Интера»

«Рома» может приобрести центрального защитника «Интера» Жоао Миранду в зимнее трансферное окно.

В свою очередь, миланцы не хотят расставаться с 34-летним футболистом. По крайней мере, до конца сезона.

Спортивный директор римлян Мончи – большой поклонник бразильца и видит в нем потенциальную замену Ивану Маркано.

Тем не менее, препятствием в сделке может стать зарплата Миранды в размере 3 миллиона евро в год, которая не устраивает «Рому».