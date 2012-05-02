Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Войцех Шиманек - статистика

Завершил карьеру
1 марта 1982 (44), Варшава
#16 | Защитник
189 см | 85 кг
Польша
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
21
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Александрия
1 : 3
02.05.2012
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Черноморец
3 : 3
22.04.2012
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Таврия
2 : 0
16.04.2012
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Черноморец
2 : 3
07.04.2012
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 1
01.04.2012
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Черноморец
2 : 1
25.03.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Шахтер
4 : 0
17.03.2012
Черноморец
85' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
0 : 2
10.03.2012
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Черноморец
1 : 0
03.03.2012
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Днепр
1 : 0
10.12.2011
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
03.12.2011
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
0 : 1
27.11.2011
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Черноморец
2 : 2
19.11.2011
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Металлург
3 : 0
05.11.2011
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Черноморец
2 : 1
21.10.2011
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлист
1 : 0
15.10.2011
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Черноморец
1 : 0
01.10.2011
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Заря
0 : 2
25.09.2011
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Черноморец
1 : 2
18.09.2011
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Ворскла
3 : 1
10.09.2011
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Черноморец
2 : 2
28.08.2011
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Черноморец
0 : 0
20.08.2011
Волынь
1' - 90'
38'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Мариуполь
1 : 1
14.08.2011
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Черноморец
1 : 1
06.08.2011
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Кривбасс
1 : 0
31.07.2011
Черноморец
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Черноморец
0 : 3
23.07.2011
Арсенал
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Карпаты
1 : 1
17.07.2011
Черноморец
1' - 90'
27'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Черноморец
0 : 1
10.07.2011
Металлург
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
3
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
6
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
4
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
4
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
9
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+