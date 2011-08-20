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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Волынь
Черноморец - Волынь: обзор матча 20 августа 2011
Черноморец
20.08.2011, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Волынь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Волынь
Замена
Д. Васин
️️️️
А. Каськов
Желтая карточка
В. Шиков
Желтая карточка
Л. Бурдужан
Замена
С. Изворану
️️️️
Д. Смирнов
Желтая карточка
Д. Смирнов
Замена
Е. Павлов
️️️️
О. Герасимюк
Желтая карточка
В. Шиманек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
28
Леандро
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
5
Майкон
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Черноморец
39
Денис Васин
ЦФ
Волынь
24
Силвиу Изворану
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
3-2-1-4
22
Безотосный
2
Ковальчук
16
Шиманек
77
Кутас
8
Ковальчук
89
Политыло
6
Сетти
30
Каськов
22
Цыгырлаш
9
Диденко
31
Бурдужан
4-4-2
42
Недилько
52
Масло
4
Шиков
30
Симинин
28
Леандро
7
Герасимюк
22
Пищур
24
Смирнов
11
Шарпар
10
Бабырь
5
Майкон
30
Каськов
39
Васин
39
Васин
30
Каськов
24
Смирнов
24
Изворану
24
Изворану
24
Смирнов
7
Герасимюк
18
Павлов
18
Павлов
7
Герасимюк
Остались в запасе
Черноморец
Волынь
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Черноморец - Волынь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Спартак
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