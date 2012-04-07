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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Заря
Черноморец - Заря: обзор матча 07 апреля 2012
Черноморец
07.04.2012, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Заря
75'
В. Балашов
90+1'
Л. Велозу
9'
П. Худзик
85'
С. Ференчак
90+3'
С. Ференчак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Заря
Желтая карточка
Л. Велозу
+5
+3
ГОЛ! 2:3!
С. Ференчак
ГОЛ! 2:2!
Л. Велозу
Пас отдал
Л. Матос
+1
Замена
И. Бобко
️️️️
А. Донец
ГОЛ! 1:2!
С. Ференчак
Пас отдал
Л. Идахор
Замена
С. Ференчак
️️️️
Д. Липартия
ГОЛ! 1:1!
В. Балашов
Замена
И. Силантьев
️️️️
К. Ковальчук
Желтая карточка
Н. Каменюка
Желтая карточка
М. Белый
Замена
Д. Аддо
️️️️
В. Вернидуб
Замена
И. Родич
️️️️
П. Худзик
Желтая карточка
Л. Бурдужан
Замена
В. Балашов
️️️️
Э. Бакай
Пенальти не реализован!
С. Риера
Желтая карточка
В. Вернидуб
15'
Желтая карточка
Т. Шунич
Желтая карточка
С. Риера
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Худзик
Пас отдал
В. Вернидуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
30
Леонардо Велозу
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
3
Андрей Донец
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
19
Элис Бакай
АП
3
Лео Матос
ПВ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
14
Игорь Силантьев
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
55
Иван Родич
АП
4-2-3-1
22
Безотосный
30
Велозу
5
Бергер
16
Шиманек
3
Донец
8
Ковальчук
89
Политыло
99
Риера
19
Бакай
3
Лео Матос
31
Бурдужан
3-2-3-2
12
Постранский
29
Белый
15
Вернидуб
44
Шунич
16
Ярмаш
12
Игнатьевич
35
Грицай
6
Каменюка
7
Худзик
13
Липартия
11
Идахор
8
Ковальчук
14
Силантьев
14
Силантьев
8
Ковальчук
3
Донец
21
Бобко
21
Бобко
3
Донец
19
Бакай
27
Балашов
27
Балашов
19
Бакай
15
Вернидуб
20
Аддо
20
Аддо
15
Вернидуб
13
Липартия
18
Ференчак
18
Ференчак
13
Липартия
7
Худзик
55
Родич
55
Родич
7
Худзик
Остались в запасе
Черноморец
Заря
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Черноморец - Заря
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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